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Нейросеть научили диагностировать белокровье | Фото:29.12 01:39   MIGnews.com

Нейросеть научили диагностировать белокровье

Искусственный интеллект способен распознавать различные формы рака крови.

Данный подход позволяет анализировать активность генов клеток, которые присутствуют в крови.

Наблюдая за острым миелоидным лейкозом, исследователи доказали, что искусственный интеллект может определять различные формы рака крови. Данное исследование проводилось учеными из Немецкого центра нейродегенеративных болезней, а его итоги опубликованы в журнале iScience.

Исследователи применяли метод анализа генной активности клеток, которые присутствуют в крови. Этот подход вот может улучшить современную диагностику и ускорить начало лечения коварной болезни.

По данному вопросу уже проводилась достаточное количество исследований, и имеется внушительный объем результатов, предоставляющих исчерпывающую базу данных. Именно ею и воспользовались авторы нынешнего исследования, которые на виртуальном уровне собрали все, что только есть по данному вопросу.

Основа нового метода это транскриптом (совокупность всех транскриптов, синтезируемых одной клеткой или группой клеток, включая мРНК и некодирующие РНК), то есть отпечаток пальца генной активности. Во всех клетках только определенные гены действительно включаются, что отражается в профиле генной активности. Такие виды информации добываются из клеток в анализах крови и касаются тысячи генов.

Транскриптом содержит важнейшую информацию по поводу состояния клеток. Однако классическая диагностика основывается на другой информации. Сейчас же ученые хотели выяснить, что можно достичь с помощью анализа транскриптом, если обработать их искусственным интеллектом.

Они выяснили, что метод отслеживания острого миелоидного лейкоза за счет искусственного интеллекта может поддержать современные методы диагностики и сэкономить расходы на лечение.


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