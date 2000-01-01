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Какие лекарства превращаются в яд в сочетании с алкоголем | Фото:28.12 14:10   MIGnews.com

Какие лекарства превращаются в яд в сочетании с алкоголем

Многие популярные лекарства в сочетании с алкоголем становятся токсичными для организма.

В список запрещенных после употребления спиртных напитков попал аспирин. Являясь кислотой, он может спровоцировать кровотечения, кроме того, снижает свертываемость крови, именно по этой причине его принимают для профилактики тромбоза.

Запрещено "сдабривать" алкоголем антигистаминные и психофармакологические лекарства. Сочетание таких лекарств и спиртосодержащих напитков может привести к потере контроля и провалам памяти.

К гипогликемической коме может привести "коктейль" из алкоголя и противодиабетических средств. А симбиоз спирта и лекарств от повышенного давления чреват ишемическим инсультом или инфарктом.

Что же касается пищеварительных ферментных препаратов, то их лучше принимать через 2-3 часа после плотного ужина.


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