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Медики назвали симптомы рака спинного мозга | Фото:28.12 12:33   MIGnews.com

Медики назвали симптомы рака спинного мозга

Рак спинного мозга — опасное заболевание, которое может впоследствии спровоцировать поражение всю центральную нервную систему.

Заболеваемость раком спинного мозга увеличивается с возрастом и происходит одинаково часто у мужчин и женщин. На первых этапах развития болезнь практически не дает о себе знать, боль и внешние признаки отсутствуют.

Очень часто, первым симптомом, с которым пациенты обращаются к врачам, оказывается ощущение болей в спине и припухлости на поверхности пораженного участка тела.

Первые симптомы: слабость, мышечные спазмы, боль и ощущение холода в нижних конечностях, трудности при ходьбе, боль в спине, которая не реагирует на обезболивающие и усиливается в положении лежа, холодная, липкая кожа, недержание мочи и кала и парестезия (жжение, покалывание, зуд кожи), особенно на нижних конечностях.


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