29.12 03:36 MIGnews.com

Ученые: в России появилась более опасная версия ВИЧ

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Российские эпидемиологи зафиксировали появление на территории Российской Федерации нового вида вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом рассказал заведующий лабораторией иммунохимии Института вирусологии им. Ивановского Эдуард Карамов.Карамов отметил, что в России "вирус иной, чем в Западной Европе, США, Африке, Китае". По его мнению, вместе с мигрантами из Средней Азии пришел новый вирус AG, которым заразилось "огромное количество людей". При этом он смешался с наиболее распространенным в России A1, и таким образом появился крайне опасный штамм ВИЧ A63.Ученый считает, что для борьбы с распространением ВИЧ в России необходимо проводить мониторинг гибридизации и смешения вирусов. Он предложил создать межведомственную комиссию по изучению ВИЧ под эгидой РАН.В конце ноября руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский сообщил, что случаи заражения ВИЧ-инфекцией в медицинских учреждениях возобновились в России.