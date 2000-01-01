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29.12 03:36   MIGnews.com

Ученые: в России появилась более опасная версия ВИЧ

Российские эпидемиологи зафиксировали появление на территории Российской Федерации нового вида вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом рассказал заведующий лабораторией иммунохимии Института вирусологии им. Ивановского Эдуард Карамов.

Карамов отметил, что в России "вирус иной, чем в Западной Европе, США, Африке, Китае". По его мнению, вместе с мигрантами из Средней Азии пришел новый вирус AG, которым заразилось "огромное количество людей". При этом он смешался с наиболее распространенным в России A1, и таким образом появился крайне опасный штамм ВИЧ A63.

Ученый считает, что для борьбы с распространением ВИЧ в России необходимо проводить мониторинг гибридизации и смешения вирусов. Он предложил создать межведомственную комиссию по изучению ВИЧ под эгидой РАН.

В конце ноября руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский сообщил, что случаи заражения ВИЧ-инфекцией в медицинских учреждениях возобновились в России.
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