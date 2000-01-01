28.12 11:11 MIGnews.com

Внимание, вегетарианцы: соя и тофу влияют на качество спермы

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Вегетарианская диета может нанести непоправимый ущерб мужскому половому здоровью, предупреждают испанские ученые из Университета Валенсии. Так, согласно их данным, химические вещества, содержащиеся в сое, отрицательно влияют на качество спермы и, соответственно, на фертильность.Последние исследования под руководством специалиста по вопросам искусственного оплодотворения доктора Франциско Домингеса показали, что фитоэстрогены (растительные вещества, по своей структуре похожи на женские половые гормоны) в сое значительно уменьшают скорость сперматозоидов, а также приводят к росту количества мужских половых клеток с неполным набором хромосом. Оба фактора оказывают влияние на шанс оплодотворения яйцеклетки.Изначально доктор Домингес изучал влияние на сперму химического вещества бисфенол А, которое используется при производстве пищевого пластика и может оказывать даже канцерогенный эффект. Однако при изучении рациона питания 25 добровольцев, которого они придерживались в течение двух лет, оказалось, что фитоэстрогены оказывают еще большее влияние на мужские половые клетки.Впрочем некоторые коллеги Франциско Домингеса подвергают сомнению результаты его исследований. Так, профессор Университета Шеффилда Аллан Пейси называет 25 участников эксперимента нерепрезентативной выборкой.