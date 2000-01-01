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Как избавиться от алкоголизма: найден странный способ | Фото:29.11 02:00   MIGnews.com

Как избавиться от алкоголизма: найден странный способ

Рекреационный наркотик кетамин способен вылечить человека от алкогольной зависимости.

К такому выводу пришли британские ученые, передает Nature Communications.

По словам исследователей, рекреационный наркотик и транквилизатор для животных кетамин "переписывает" воспоминания, связанные с употреблением алкоголя. Специалисты провели эксперимент с 90 добровольцами, среди которых 35 женщин и 55 мужчин. Все они имели сильную зависимость, но еще не имели диагноза "алкоголизм".

Перед участниками ставили пиво и давали им посмотреть картинки с выпивающими людьми. В первый день добровольцам разрешили выпить напиток. Во второй – пиво забрали. Первой группе вводили инъекцию кетамина, а второй – плацебо. Третья группа оставалась контрольной.

Через десять дней у людей, которым давали кетамин в сочетании с психологическим вмешательством, значительно снизилось желание выпить по сравнению с другими участниками исследования.

Еще через девять месяцев добровольцы, принимающие кетамин, сократили употребление спиртных напитков вдвое.


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