Как избавиться от алкоголизма: найден странный способ

По словам исследователей, рекреационный наркотик и транквилизатор для животных кетамин "переписывает" воспоминания, связанные с употреблением алкоголя. Специалисты провели эксперимент с 90 добровольцами, среди которых 35 женщин и 55 мужчин. Все они имели сильную зависимость, но еще не имели диагноза "алкоголизм".
Перед участниками ставили пиво и давали им посмотреть картинки с выпивающими людьми. В первый день добровольцам разрешили выпить напиток. Во второй – пиво забрали. Первой группе вводили инъекцию кетамина, а второй – плацебо. Третья группа оставалась контрольной.
Через десять дней у людей, которым давали кетамин в сочетании с психологическим вмешательством, значительно снизилось желание выпить по сравнению с другими участниками исследования.
Еще через девять месяцев добровольцы, принимающие кетамин, сократили употребление спиртных напитков вдвое.