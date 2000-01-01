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Ночные перекусы серьезно вредят здоровью | Фото:29.10 07:10   MIGnews.com

Ночные перекусы серьезно вредят здоровью

Привычка к ночным перекусам способствует ускорению процесса старения и развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

К такому выводу главврач Домодедовской стоматологической поликлиники Михаил Каюгин, опубликовав свои доводы на сайте министерства здравоохранения Московской области.

По его словам, приемы пищи по ночам способны также повредить зубы.

"Привычка есть по ночам может привести к кариесу. Частички пищи хорошо приклеиваются к зубам и, оставаясь на их поверхности, помогают развиваться опасным бактериям, пока человек спит", - отметил врач, пояснив, что ближе к ночи в связи с выработкой в мозге гормона сна мелатонина снижается активность многих систем организма, в частности, активность слюнных желез. По этой причине частицы пищи застревают в полости рта и на зубах – слюны недостаточно, чтобы их смыть.

Кроме того, еда по ночам – это путь к преждевременному старению, сообщил врач. По его словам, во время сна клетки восстанавливаются и обновляются, но, если энергия организма уходит на переваривание плотного ужина, полноценного обновления клеток не происходит.

Помимо этого, манера есть по ночам может стать спусковым механизмом сердечно-сосудистых болезней. Врач констатировал, что приемы пищи способствуют росту сахара в крови, а его избыток ведет истончению стенок сосудов.

"Также ночные приемы пищи могут привести к формированию атеросклеротических бляшек и тромбов", - резюмировал эксперт.


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