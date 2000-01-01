Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Осложнения от папилломы могут убить человека | Фото:29.10 05:00   MIGnews.com

Осложнения от папилломы могут убить человека

Вирус папилломы человека – одна из наиболее активных инфекций, передающихся половым путем. Основная угроза которого заключается с высоким канцерогенным риском некоторых его типов.

Такое мнение выразила врач-консультант Независимой лаборатории ИНВИТРО Нона Овсепян.

"При определенных условиях ВПЧ может привести к развитию рака шейки матки. Но его присутствие в организме не означает, что у инфицированного обязательно возникнет онкология. Шейку матки легко можно профилактировать, проводя регулярные скрининговые обследования, а при обнаружении онкогенных типов ВПЧ на фоне дисплазии шейки матки зможно провести своевременное лечение", - заявила доктор.

По ее словам, в основном заражение вирусом происходит половым путем, но не исключается и его проникновение бытовым путем. Чаще всего от инфекции страдает молодежь, ведущая активный половой образ жизни с частой сменой партнеров. На данный момент в мире инфицировано 10-13% населения.

"В группе 20-35-летних ВПЧ диагностируется у 40-50% сексуально активных людей. При половом контакте риск инфицирования доходит до 70%. И, чем больше партнеров, тем выше риск. Правда, у большинства инфицированных, особенно в молодом возрасте, происходит спонтанная элиминация - выход вируса из организма, без проведения лечения", - отмечает специалист.

Она также добавила, что существует примерно 300 генотипов папилломы, которые делятся на ВПЧ высокого, среднего и низкого онкогенного риска. Человек может быть заражен сразу несколькими генотипами.

"Чаще всего встречаются 16 и 18 генотипы высокого онкогенного риска. Именно они нередко провоцируют рак шейки матки у женщин. В виду особенностей половых органов у мужчин риск развития рака половых органов минимален. О наличии ВПЧ нередко свидетельствуют бородавки и кондиломы", - подчеркнула доктор.

После незащищенных половых контактов с новым партнером эксперт рекомендует сдать соответствующие анализы даже при отсутствии симптомов.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
03:58
Во Франции мужчина расстрелял 2 человек возле мечети
02:53
Токийский офис Yahoo обложил жирные блюда "налогом"
01:51
От Лолиты сбежал очередной муж
00:47
В ЕС дали ответ британцам по Brexit
23:40
Мигранты чуть не замерзли в фуре-рефрижераторе
22:36
Найденное на кухне творение Чимабуэ продали за €24 млн
21:59
Нетаниягу встретился с матерью Наамы Иссахар
20:22
Экономика Гонконга "просела" на фоне массовых протестов
19:50
Ливанские протестующие выстроились в огромную живую цепь
19:17
Почти 10 тысяч новых бизнес-джетов раскупят в течение 20-ых
18:03
Шакед: права подозреваемых попираются системой правосудия
17:32
Израиль может полностью перейти на солнечную энергию
16:10
Почему ПА запретила импорт израильских телят
15:44
Звезда "Сверхъестественного" арестован в Техасе
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus