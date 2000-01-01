29.10 05:00 MIGnews.com

Осложнения от папилломы могут убить человека

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Вирус папилломы человека – одна из наиболее активных инфекций, передающихся половым путем. Основная угроза которого заключается с высоким канцерогенным риском некоторых его типов.Такое мнение выразила врач-консультант Независимой лаборатории ИНВИТРО Нона Овсепян."При определенных условиях ВПЧ может привести к развитию рака шейки матки. Но его присутствие в организме не означает, что у инфицированного обязательно возникнет онкология. Шейку матки легко можно профилактировать, проводя регулярные скрининговые обследования, а при обнаружении онкогенных типов ВПЧ на фоне дисплазии шейки матки зможно провести своевременное лечение", - заявила доктор.По ее словам, в основном заражение вирусом происходит половым путем, но не исключается и его проникновение бытовым путем. Чаще всего от инфекции страдает молодежь, ведущая активный половой образ жизни с частой сменой партнеров. На данный момент в мире инфицировано 10-13% населения."В группе 20-35-летних ВПЧ диагностируется у 40-50% сексуально активных людей. При половом контакте риск инфицирования доходит до 70%. И, чем больше партнеров, тем выше риск. Правда, у большинства инфицированных, особенно в молодом возрасте, происходит спонтанная элиминация - выход вируса из организма, без проведения лечения", - отмечает специалист.Она также добавила, что существует примерно 300 генотипов папилломы, которые делятся на ВПЧ высокого, среднего и низкого онкогенного риска. Человек может быть заражен сразу несколькими генотипами."Чаще всего встречаются 16 и 18 генотипы высокого онкогенного риска. Именно они нередко провоцируют рак шейки матки у женщин. В виду особенностей половых органов у мужчин риск развития рака половых органов минимален. О наличии ВПЧ нередко свидетельствуют бородавки и кондиломы", - подчеркнула доктор.После незащищенных половых контактов с новым партнером эксперт рекомендует сдать соответствующие анализы даже при отсутствии симптомов.