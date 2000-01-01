29.10 02:53 MIGnews.com

Токийский офис Yahoo обложил жирные блюда "налогом"

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Японская штаб-квартира корпорации Yahoo в Токио ввела в собственной столовой так называемый "налог" на жареную еду, чтобы пропагандировать среди своих сотрудников здоровый образ жизни.Об этом сообщает местное издание The Asahi Shimbun.С 8 октября цены на жареные мясные блюда выросли, в то время как блюда из жареной и вареной рыбы подешевели. Компания решила пошла на такие меры после того, как медицинские осмотры в 2017 году показали, что у около 45% сотрудников компании высокий уровень холестерина ЛПНП.В кафетерии ежедневно обедают до тысячи работников, и мясные блюда у них гораздо популярнее, чем рыбные. 8 октября цена на куриный "нанбан" (жареная курица в сладком и остром овощном соусе) выросла на 100 иен ($ 0,92).С другой стороны, вареная скумбрия в мисо-соусе с овощным супом "кенчин-джиру" стоила 543 иены, что на 150 иен меньше. К концу обеда все 375 рыбных блюд были распроданы, превысив 275 порций куриного "нанбана"."Число проданных блюд из вареной рыбы никогда не превышало 200. Я думаю, новая система оказала большое влияние", - сказал представитель Yahoo.В апреле и мае до изменения цен ежедневное количество рыбных блюд, продаваемых в кафетерии, составляло около 128 по сравнению с 480 для блюд из жареной курицы.