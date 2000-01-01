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Найден неожиданный способ распознавания рака | Фото:28.10 13:30   MIGnews.com

Найден неожиданный способ распознавания рака

Технология, которая применяется в солнечной энергетике, может распознать и уничтожить опухолевые клетки.

К такому нестандартному выводу о перспективном методе борьбы с онкологией пришли исследователи из Университета Мичигана, а результаты представлены журналом Scientific Reports.

Испытания показали улучшение в диагностике рака с использованием светоактивных флуоресцентных красок, а также в деле хирургии опухолей и специфического лечения онкологии с помощью специального сканирования.

Ученые попробовали данный концепт при лечении образований у мышей на груди, легких и коже. В результате они пришли к выводу, что эта методика является вполне многообещающей. Авторы полагают, что смогут расширить использование солнечной энергетики на другие области медицины и науки.


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