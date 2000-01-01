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Невропатологи рассказали о главных причинах головокружений | Фото:29.09 06:30   MIGnews.com

Невропатологи рассказали о главных причинах головокружений

Невропатологи рассказали о главных нарушениях в организме, о которых свидетельствуют частые головокружения.


Травма головы


Головокружение – первый признак закрытой черепно-мозговой травмы, который, как правило, в этом случае развивается незамедлительно. Врачи предупреждают, при некоторых травмах этот симптом может проявится лишь на 4-5 сутки после повреждения.

Травмы головы особенно опасны нарушениями, которые могут возникнуть в качестве последствий, которые порой проявляются через достаточно длительное время.

Поэтому любая такая травма требуют обязательного осмотра нейрохирургом или травматологом.


Падение сахара в крови (гипогликемия)


Правильная концентрация сахара в крови – очень важна для нормального функционирования мозга.

Головокружение может свидетельствовать о падении уровня сахара до показателей менее 3,3 ммоль/л

Низкий сахар в крови, в свою очередь, может быть вызван разными процессами в организме, в частности, сахарным диабетом.


Анемия


При этой болезни организм испытывает нехватку железа из-за снижения уровня гемоглобина. В таких обстоятельствах человек ощущает головокружение, головную боль и слабость.

У анемии может быть много причин, например, недостаточный уровень железа, поступающий в организм с пищей, либо имеет серьезное кровотечение, в том числе и внутреннее.

Кроме того, нехватка железа может быть спровоцирована эрозией желудка, полипами, геморроем, или язвами.


Болезнь Меньера


Это заболевание свидетельствует о неврологическом расстройстве, которое проявляется системным головокружением, звоном в ушах, снижением слуха, а также вегетативными нарушениями в виде тошноты, потливости и тому подобном.

В случае прогрессирования болезни Меньера приступы сильного головокружения могут возникать нескольких раз в сутки.


Эпилепсия


Данное заболевание не всегда проявляется в виде приступов судорог.

Некоторые формы эпилепсии сильно отличаются от классической, например, при височной форме проявляются периодические головокружения, а не судороги.


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