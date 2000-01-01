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Медики назвали первый признак здорового организма | Фото:29.09 02:12   MIGnews.com

Медики назвали первый признак здорового организма

Главным показателем здоровья человеческого организма является состояние полости его рта и зубной эмали.

К такому выводу пришли исследователи из университета Коннектикута в ходе своих экспериментов.

По мнению научных сотрудников, по этим признакам можно диагностировать большую часть проблем со здоровьем. Так, например, периодонтит может свидетельствовать о наличии у пациента сердечно-сосудистых заболеваний.

Медики объясняют это тем, что опасные бактерии, которые находятся у человека во рту, могут через кровоток попадать в различные органы. Специалисты отмечают, что в группу риска попадают пожилые люди, которые страдают от кариеса вдвое чаще, нежели молодежь.

По статистике, в США около 64% пенсионеров страдают от периодонтита, от которого не спасает даже регулярная и правильная чистка зубов.

Несмотря на это, стоматологи призывают чистить зубы, поскольку из-за плохой гигиены полости рта число опасных бактерий многократно возрастает. Состояние языка – также может рассказать об общем здоровье организма. Отмечается, что налет на этом органе, какого бы цвета он ни был, следует немедленно удалить.

Следовательно, нужно постоянно следить за состоянием не только зубов, но и языка.


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