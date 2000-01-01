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Стало известно, сколько времени нужно проводить на природе | Фото:29.09 00:01   MIGnews.com

Стало известно, сколько времени нужно проводить на природе

Среднестатистическому человеку необходимо проводить на природе, либо в парке около 30 минут в неделю, чтобы количество "гормона стресса" – кортизола пришло в нормальное состояние.

Соответствующий вывод сделали ученые Мичиганского университета на основе восьминедельных экспериментов, в ходе которых эксперты провели около 40 наблюдений и экспертиз.

Следует отметить, что важное условие полного восстановления человека – это отсутствие нагрузки на психику со стороны различных источников информации

Участники эксперимента трижды в неделю проводили в зеленых зонах по 10 минут, в течение которых им запрещалось заниматься спортом и пользоваться своими гаджетами.

В результате ученые зафиксировали в образцах слюны подопытных нормализацию количества "гормона стресса" – кортизола.


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