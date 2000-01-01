28.09 06:33 MIGnews.com

Чай в пакетиках опасен для здоровья

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Согласно исследованию канадских ученых, погружение одного пакетика чая при температуре заваривания приводит к выбросу в каждый стакан около 11,6 миллиардов мельчайших частиц, известных как "микропластик" и 3,1 миллиарда "нанопластика"."Мы думаем, что это много по сравнению с другими продуктами, которые содержат микропластик", — сказала одна из исследователей.Эксперты провели эксперименты на водяных блохах и пришли к выводу, что частицы вызывали "значительные поведенческие эффекты и пороки развития".Необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, какое влияние окажут частицы на человека. Пока что лучше избегать чайных пакетиков из пластика и искать другие варианты.