28.05 19:09 MIGnews.com

Иерусалим: число зараженных в гимназии возросло

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В одной из гимназий Иерусалима выявлены новые случаи заражения смертоносным короновирусом COVID-19.Об этом вечером, 28 мая, сообщили израильские СМИ.Среди новых зараженных оказались пятеро учеников и шестеро преподавателей.В учебном заведении до сих пор не определили, кто стал источником распространения инфекции.Министерство здравоохранения проводит расследование. Гимназия была закрыта, а все ученики и учителя отправлены на карантин.