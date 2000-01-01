28.05 19:09 MIGnews.com
Иерусалим: число зараженных в гимназии возросло
В одной из гимназий Иерусалима выявлены новые случаи заражения смертоносным короновирусом COVID-19.
Об этом вечером, 28 мая, сообщили израильские СМИ.
Среди новых зараженных оказались пятеро учеников и шестеро преподавателей.
В учебном заведении до сих пор не определили, кто стал источником распространения инфекции.
Министерство здравоохранения проводит расследование. Гимназия была закрыта, а все ученики и учителя отправлены на карантин.
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