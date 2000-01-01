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Иерусалим: число зараженных в гимназии возросло 28.05 19:09   MIGnews.com

Иерусалим: число зараженных в гимназии возросло

В одной из гимназий Иерусалима выявлены новые случаи заражения смертоносным короновирусом COVID-19.

Об этом вечером, 28 мая, сообщили израильские СМИ.

Среди новых зараженных оказались пятеро учеников и шестеро преподавателей.

В учебном заведении до сих пор не определили, кто стал источником распространения инфекции.

Министерство здравоохранения проводит расследование. Гимназия была закрыта, а все ученики и учителя отправлены на карантин.


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