В Иерусалиме три учительницы заразились коронавирусом
После того, как в седьмом классе одной из иерусалимских школы был выявлен случай заражения коронавирусом, выяснилось, что три учительницы из той же школы также заболели.
Всего на настоящий момент выявлено 6 зараженных учеников и три зараженных преподавателя.
Муниципалитет Иерусалима принял решение о закрытии школы и возобновлении дистанционного обучения.
Одновременно сообщается о выявлении двух зараженных коронавирусом сестер в Бат-Яме. Одна учится в шестом классе, другая ходит в детский сад. Ученики школы и дети в детском саду, а также преподавательский состав отправлены на карантин.