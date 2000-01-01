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В Иерусалиме три учительницы заразились коронавирусом 28.05 10:21   MIGnews.com

В Иерусалиме три учительницы заразились коронавирусом

После того, как в седьмом классе одной из иерусалимских школы был выявлен случай заражения коронавирусом, выяснилось, что три учительницы из той же школы также заболели.

Всего на настоящий момент выявлено 6 зараженных учеников и три зараженных преподавателя.

Муниципалитет Иерусалима принял решение о закрытии школы и возобновлении дистанционного обучения.

Одновременно сообщается о выявлении двух зараженных коронавирусом сестер в Бат-Яме. Одна учится в шестом классе, другая ходит в детский сад. Ученики школы и дети в детском саду, а также преподавательский состав отправлены на карантин.


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