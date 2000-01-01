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ВОЗ: игромания и переутомление - болезни 29.05 01:03   MIGnews.com

ВОЗ: игромания и переутомление - болезни

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала игроманию и переутомление заболеваниями. Они вошли в 11-ю версию Международной классификации болезней (МКБ), сообщается на сайте ВОЗ.

Решение о включение игромании и переутомления в классификацию болезней было принято на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. Документ вступит в силу с 1 января 2022 года.

Игровое расстройство
Нарушение контроля над играми (например, начало, частота, интенсивность, продолжительность, завершение, контекст);
повышение приоритета игр над другими жизненными интересами и повседневной деятельностью;
продолжение игры, несмотря на возникновение негативных последствий.
Модель поведения достаточно серьезна, чтобы привести к значительным нарушениям в личной, семейной, социальной, образовательной, профессиональной или других важных сферах деятельности.

Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) или переутомление.

Переутомление в 10-й версии рассматривалось как "фактор, влияющий на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения". В новой классификации СЭВ поместили в раздел "Проблем, связанных с занятостью или отсутствием занятости".

СЭВ - это психическое истощение вследствие хронического стресса, связанного с работой.


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