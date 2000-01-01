28.04 09:53 MIGnews.com

400 врачей учившихся в Иордании и Египте сдали экзамены

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Министерство здравоохранения Израиля опубликовало данные о сдаче государственных экзаменов врачами, учившимися в признанных минздравом медицинских институтах за рубежом в 2014-2018 годах.Выяснилось, что более 400 врачей, учившихся в Палестинской автономии, Иордании и Египте успешно прошли лицензирование.При этом те, кто учились в Палестинской автономии, демонстрируют наибольшие успехи - 91% (90 из 99) успешно сдали экзамены. Также очень высок уровень подготовки тех, кто учился в Иордании - 86 % (212 из 247). Хуже обстоят дела у тех, кто учился в Египте - только 110 врачей из 284 сдали государственные экзамены (39%).Наибольшее количество претендентов на получение израильской лицензии врача - выпускники российских ВУЗов - 2015 человек. Уровень успеха среди них, однако, невелик - экзамены сумели сдать лишь 362 человека (18%). Еще хуже дела с Украиной - из 1059 претендентов экзамены сдали лишь 265. Самый низкий уровень у выпускников армянских и болгарских институтов - 7% и 9% соответственно.