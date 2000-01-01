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400 врачей учившихся в Иордании и Египте сдали экзамены 28.04 09:53   MIGnews.com

400 врачей учившихся в Иордании и Египте сдали экзамены

Министерство здравоохранения Израиля опубликовало данные о сдаче государственных экзаменов врачами, учившимися в признанных минздравом медицинских институтах за рубежом в 2014-2018 годах.

Выяснилось, что более 400 врачей, учившихся в Палестинской автономии, Иордании и Египте успешно прошли лицензирование.

При этом те, кто учились в Палестинской автономии, демонстрируют наибольшие успехи - 91%  (90 из 99) успешно сдали экзамены. Также очень высок уровень подготовки тех, кто учился в Иордании - 86 % (212 из 247). Хуже обстоят дела у тех, кто учился в Египте - только 110 врачей из 284 сдали государственные экзамены (39%).

Наибольшее количество претендентов на получение израильской лицензии врача - выпускники российских ВУЗов - 2015 человек. Уровень успеха среди них, однако, невелик - экзамены сумели сдать лишь 362 человека (18%). Еще хуже дела с  Украиной - из 1059 претендентов экзамены сдали лишь 265. Самый низкий уровень у выпускников армянских и болгарских институтов - 7% и 9% соответственно.


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