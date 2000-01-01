Революция в эстетической медицине. Что такое 3D лифтинг?
На основе новейших разработок в области эстетической медицины, и в частности в технологии Body Tite, был создан уникальный метод Еmbrace. Благодаря ему теперь омоложение – это не маскировка признаков старения и не временная частичная остановка возрастных изменений (как то уколы или нити). Он позволяет кардинально избавиться от двух проблем возрастной кожи сразу: борется с обвисанием и убирает морщины.
Метод 3D лифтинга является уникальным сочетанием двух доказавших свою высочайшую эффективность технологий - Body Tite и Fractora.
Как это действует?
Сначала микроскопические электроды вводятся под кожу лица при помощи небольших проколов для запуска процесса формирования новых тканей, которые ответственны за поддержание контура лица. Таким образом обновляется основа подкожного слоя.
Затем с помощью все тех же электродов, но теперь воздействующих на поверхность кожи, улучшается ее структура.
Абсолютным прорывом стал такой подход комбинирования процедуры, направленной на обновление подкожного слоя и воздействия непосредственно на поверхность. Так появилось понятие 3D лифтинга. Этот лифтинг, в свою очередь, зарекомендовал себя как один из самых действенных методов борьбы со старением. Ведь добиться потрясающего результата можно только одновременно воздействуя изнутри и снаружи.
А результаты поистине поражают:
• упругость кожи восстанавливается
• уходит обвисание кожи
• мелкие и глубокие морщины исчезают
• овал лица подтягивается
• контуры обретают выразительность
• эластичность кожи активируется
• кожа лица выравнивается, рубцы исчезают
• сосудистые сеточки и пигментация устраняются
• достигается эффект существенного омоложения, лифтинга и свежести
• эффект сохраняется длительный срок
Эти изменения, происходящие одновременно, качественно меняют весь ваш облик. Поэтому можно смело говорить, что только процедура Еmbrace может сотворить чудо, запустить «машину времени», заставив ваш коллаген работать как в молодости!
В Израиле Embrace проводится в клинике д-ра Анн Гуревич в Тель Авиве.
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