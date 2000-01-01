29.03 06:38 MIGnews.com

Нетаниягу: первоочередная потребность - потребность в жизни

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял участие в ежегодной Израильской медицинской конференции под эгидой министерства здравоохранения, проходящей во Дворце культуры в Тель-Авиве.Премьер-министр Биньямин Нетаниягу:"Позавчера мы начали важный проект с огромным потенциалом: цифровое здравоохранение. Медицина и инновации шагают рука об руку, что происходит и в других областях, основанных на высоких технологиях. Я говорю в основном о сочетании трёх факторов, которые меняют мир: данных огромных объемов, которые мы называем "большими данными", искусственного интеллекта и гиперссылок.Если вы хотите понять, насколько это изменит мир, посмотрите на десятку крупнейших компаний мира в 2006 и в 2016 году. В 2006 году пять из них были энергетическими компаниями и одна из сферы IT- Microsoft. В 2016 году все изменилось: пять крупных IT-компаний и одна энергетическая. Google, Facebook, Amazon стали самыми крупными и сильными компаниями в мире. Это происходит во всех областях, происходит и в медицине. Мы всерьез занялись такими сферами, как кибериндустрия, основанными на технологиях "больших данных", искусственного интеллекта и гиперссылок, и Израиль стал мировым игроком в них.Но первоочередная потребность - потребность в жизни, это индустрия, обладающая огромным потенциалом. Поэтому я считаю, что мы можем сделать подобный прорыв и в здравоохранении.Основой являются, в первую очередь, больничные кассы, компьютеризированные базы данных которых содержат информацию почти обо всем населении с рождения до смерти. Эти базы данных создавались десятки лет. Подобных баз очень мало в мире, они меньше и менее разнообразны. Предположим, что население одного из балтийских государств почти однородно. Наша база данных в восемь раз больше и гораздо более разнообразна, потому что мы приехали из многих стран. Это просто сокровище. Поэтому исследователи, предприниматели, крупные компании могут, используя эту базу данных, ускорить развитие превентивной, а также персональной медицины, которая повышает эффективность лечения. Это уже не просто медицина, которая лечит болезнь, а медицина, которая продвигается семимильными шагами вперед, чтобы уметь диагностировать различные заболевания, чтобы понять их генетические аспекты, купировать их образование на начальной стадии и определить влияние определенных лекарств на конкретные сегменты населения.Теперь, об основном ограничении. Очевидно, что необходима защита персональных данных. Если кто-то соглашается предоставить свои медицинские данные по собственной инициативе - это его право. Но если человек не согласен, мы просто встанем стеной для защиты его персональных данных, это чрезвычайно важно. Когда существует сильная защита данных при создании общей базы данных, может произойти революционный прорыв в оказании медицинских услуг.Поэтому мы решили инвестировать в цифровое здравоохранение порядка миллиарда шекелей, зная, что, весьма вероятно, это станет индустрией завтрашнего дня Понятно, что за ней будущее, но мы думали о том, что, подобно кибериндустрии и автономному транспорту, цифровое здравоохранение может стать индустрией завтрашнего дня уже сегодня, здесь, в Израиле.Система здравоохранения имеет дело с людьми, т.е. относится к заповеди уважения человеческого достоинства. Я хотел бы поблагодарить вас за ваш вклад в поддержание человеческого достоинства. А также поблагодарить вас за ваш труд в Израиле и за рубежом. В местах трагедий и стихийных бедствий. Вы показываете, что наш народ и наши врачи - на самом деле свет для народов. Я хотел бы поблагодарить вас за достижение всех этих целей, и желаю вам дальнейших успехов в работе на благо еврейского народа и человечества".