Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Ученые открыли пользу тетриса для человека | Фото: Thinkstock29.03 05:10   MIGnews.com

Ученые открыли пользу тетриса для человека

Шведские психиатрии высоко оценили влияние тетриса на способность психики человека реабилитироваться после стресса.

В частности, ученые провели эксперимент с участием добровольцев, переживших ДТП или ставших свидетелями аварии. Их заставили играть в карманную компьютерную игру по шесть часов подряд.

Результаты исследования показали: 62% испытуемых реже страдали от навязчивых воспоминаний о перенесенном стрессе.

Ученые пришли к выводу, что постоянная игра в тетрис требовала от добровольцев повышенной концентрации и внимания на протяжении всего эксперимента. Увлеченный игрой, мозг блокирует нервные импульсы, приводящие к стрессу и возбуждающие в памяти травмирующие воспоминания.

Специалисты не исключают, что тетрис-терапия при усиленном изучении сможет стать полноценным механизмом психологической реабилитации для людей, которые пережили потрясения.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:42
Семья судится за право дать дочке фамилию Аллах
03:42
FIFA дисквалифицировала Месси
02:22
В австрийском "парке Южного периода" - следы динозавров
01:41
Ученые нашли новый способ борьбы со стрессом и депрессией
00:34
Безвизовый режим с ЕС вступил в силу для граждан Грузии
23:30
ООН: 40 000 человек перемещены из-за боевых действий в Сирии
22:22
Стюардесса немецкой компании помогла посадить самолет
21:55
Опрос: Ле Пен проиграет выборы во Франции Макрону
21:44
Супермодель Бар Рафаэли вновь станет мамой
21:22
КНДР провела испытание ракетного двигателя
21:14
К празднику Песах 230 репатриантов приземлились в Израиле
20:55
Ученые: мыши живут с нами 15 тысяч лет
20:34
Как больничные кассы выполняют решение Кнессета?
20:23
Парламент Шотландии одобрил новый референдум о независимости
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus