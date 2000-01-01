28.02 20:12 MIGnews.com

Коронавирус: президента Монголии поместили на карантин

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Президент Монголии Халтмаагийн Баттулги помещен на 14-дневный карантин после возвращения из Китая, где он находился с визитом.Сообщается, что президент Монголии находился с визитом в Китае 27 февраля, в ходе поездки он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Об этом сообщает РИА Новости.Монгольский президент изолирован на 14 дней после завершения однодневного визита в Китай, совершенного на фоне вспышки коронавируса.“Мы подтверждаем, что президент был помещён на карантин", - сообщили в пресс-службе монгольского президента.