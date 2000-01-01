28.02 18:44 MIGnews.com

В Беларуси зафиксирован первый случай коронавируса

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В Беларуси подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Беларуси.По данным Министерства здравоохранения Беларуси, коронавирус диагностирован у недавно прилетевшего из Ирана студента. В настоящее время состояние больного оценивается как удовлетворительное."При лабораторном типировании 27 февраля был обнаружен вирус у одного из граждан Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Пациент и лица, которые контактировали с ним, помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице", - заявили в Минздраве.Также отмечается, что сейчас в Беларуси проводятся санитарно-эпидемические мероприятия с целью недопущения распространения коронавируса. Белорусские власти планируют проведение обследования и лабораторной диагностики прибывающих в страну граждан Ирана, Италии и Южной Кореи.