В Беларуси зафиксирован первый случай коронавируса
В Беларуси подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Беларуси.
По данным Министерства здравоохранения Беларуси, коронавирус диагностирован у недавно прилетевшего из Ирана студента. В настоящее время состояние больного оценивается как удовлетворительное.
"При лабораторном типировании 27 февраля был обнаружен вирус у одного из граждан Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Пациент и лица, которые контактировали с ним, помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице", - заявили в Минздраве.
Также отмечается, что сейчас в Беларуси проводятся санитарно-эпидемические мероприятия с целью недопущения распространения коронавируса. Белорусские власти планируют проведение обследования и лабораторной диагностики прибывающих в страну граждан Ирана, Италии и Южной Кореи.