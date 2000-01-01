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Украинка с Diamond Princess излечилась от коронавируса 28.02 15:47   MIGnews.com

Украинка с Diamond Princess излечилась от коронавируса

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что гражданка Украины, у которой диагностировали коронавирус на борту стоящего у берегов Японии круизного лайнера Diamond Princess, выписана из больницы.

"Украинка была 27 числа выписана из больницы и перевезена в гостиницу. Сейчас посольство Украины в Японии предоставляет нашей соотечественнице необходимое содействие. Остальные трое наших граждан продолжают находиться в медицинских учреждениях. Пока дата их выписки неизвестна", - сказала она в ходе комментария изданию "Украинская правда".

Также представительница МИД добавила, что состояние еще трех украинцев, у которых обнаружили коронавирус на борту круизного лайнера Diamond Princess, улучшается.

Всего на борту Diamond Princess находились 24 гражданина Украины, у 4-х из которых диагностирован коронавирус.

От эвакуации в Украину они отказались и приняли решение остаться на борту лайнера после карантина.


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