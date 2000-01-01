28.02 14:34 MIGnews.com
Коронавирус обнаружили в Нидерландах и Азербайджане
В Азербайджане диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19 у гражданина РФ.
"Это гражданин России, прибывший на территорию Азербайджана из Ирана. Он помещен в инфекционный блок специального режима", — отмечают в оперативном штабе.
Известно, что пациент находится в стабильном состоянии. В данный момент ищут людей, с которыми контактировал больной, для предотвращения распространения вируса.
Также был подтвержден случай заболевания смертельным вирусом в Амстердаме, Нидерланды.
Зараженный путешествовал по Северной Италии, сейчас он находится в изоляции.
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