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Суматоха в Беларуси: студент из Ирана заражен коронавирусом | Фото: AFP28.02 11:10   MIGnews.com

Суматоха в Беларуси: студент из Ирана заражен коронавирусом

В Белорусском Национальном техническом университете у студента из Ирана обнаружили коронавирус. В связи со сложившейся ситуацией ВУЗ перевели на режим индивидуального обучения.

Об обнаружении заражённого сообщил министр здравоохранения Владимир Караник.

"ВУЗ,в котором выявили случай носительства коронавируса, переводится на индивидуальную программу обучения. Это БНТУ", – сообщил министр.

В общежитие,где живёт заражённый иранец,было направлено несколько бригад медиков,что вызвало настоящую суматоху в ВУЗЕ.

"Из 3-го общежития БНТУ вышли врачи в полной защите, стоит скорая помощь", – рассказал один из студентов.


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