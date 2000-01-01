28.02 11:10 MIGnews.com

Суматоха в Беларуси: студент из Ирана заражен коронавирусом

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В Белорусском Национальном техническом университете у студента из Ирана обнаружили коронавирус. В связи со сложившейся ситуацией ВУЗ перевели на режим индивидуального обучения.Об обнаружении заражённого сообщил министр здравоохранения Владимир Караник."ВУЗ,в котором выявили случай носительства коронавируса, переводится на индивидуальную программу обучения. Это БНТУ", – сообщил министр.В общежитие,где живёт заражённый иранец,было направлено несколько бригад медиков,что вызвало настоящую суматоху в ВУЗЕ."Из 3-го общежития БНТУ вышли врачи в полной защите, стоит скорая помощь", – рассказал один из студентов.