Медики: при болях в спине избегайте медикаментов

Рекомендации Американской Ассоциации Врачей подтверждают однозначную рекомендацию профессора Даниэля Райса – одного из ведущих ортопедов в Израиле: при болях в спине стоит предпочесть такие безвредные процедуры, как физиотерапия, гидротерапия, иглоукалывание или мягкий лазер, вместо лекарственного лечения, которое стоит применять только в крайнем случае.
Профессор Райс основывает свои рекомендации на целом ряде новейших клинических исследований, проведенных, в том числе и с прибором B-Cure Laser, в институтах и медицинских отделениях Италии, а также, на личном опыте в лечении пациентов.
Учитывая данные рекомендации, сегодня, больше, чем когда-либо важно узнать о приборе B-Cure Laser. B-Cure Laser – единственный домашний и легкий медицинский прибор, с которым безопасное лечение по технологии мягкого лазера с мощностью, применяемой в клиниках, возможно прямо у вас дома. Все больше и больше врачей рекомендуют прибор B-Cure Laser при болях в спине, коленях и других ортопедических проблемах и признают, что прибор очень эффективен, как от болевых симптомов, так и от воспалений – основной причины боли.
Клиническая эффективность прибора доказана! Испытания B-Cure Laser показывают однозначные результаты!
В сравнительном исследовании лечения болей в суставах, проведенном университетом Sapienza в Риме, между медикаментозным лечением и лечением с B-Cure Laser
было доказано, что применение B-Cure Laser при болях в суставах было настолько же эффективно, как и применение лекарственных препаратов. В исследовании, проведенном итальянским университетом Parma доказано уменьшение болей в суставах на более, чем 50%, по сравнению с 8% в контрольной группе, не применявшей прибор.
Следует особо подчеркнуть, что, в отличие от общепринятых болеутоляющих лекарств B-Cure Laser предлагает натуральное неинвазивное и безопасное лечение.
Недавно для более точного и удобного применения прибора был, также. разработан специальный стенд, использование которого в несколько раз повышает эффективность лечения прибором.
«Что я только не перепробовала», рассказывает Хелен, 73 года, из центра страны: «Боли в коленях были просто невыносимы, и я не знала, есть ли вообще на свете способ избавиться от этой боли. Я просто была в отчаянии, и в один из таких дней друзья не рассказали мне о приборе. Я была настроена скептически. Поначалу не поверила, ведь до этого ничего не помогало. Но прибор стал приятным сюрпризом. Я могла проходить лечение прямо у себя дома, а ведь раньше – приходить на процедуры, которые не помогали было целой проблемой. Я начала использовать прибор регулярно и боли прошли, к тому же не было никаких побочных действий.»
Как же работает прибор B-Cure Laser?
Мягкий или холодный лазер представляет собой энергию света. Свет проникает в глубокие слои кожи, высвобождая эндорфины, уменьшающие боль и стимулирует выработку инзимов, противостоящих воспалениям. Свет усиливает кровообращение в поврежденном участке, расширяет протоки лимфы и способствует эффективному рассасыванию воспаления. Инновационная запатентованная разработка, применяемая в приборе B-Cure Laser. позволит вам объединить все эти лечебные воздействия в одном передовом приборе прямо у вас дома.
B-Cure Laser совершенно безопасен в домашнем применении, удобен в использовании и его можно передавать другим членам семьи или знакомым.
На сегодняшний день известно, что около 80% людей в возрасте 60-80 лет жалуются на боли в суставах, спине и коленях. В результате доказанной эффективности B-Cure Laser в Израиле уже было приобретено более 70,000 приборов. Многие уже избавились от болей и вернулись к самостоятельной и полноценной жизни.
В заключение, профессор Райс рекомендует: следует держать B-Cure Laser дома под рукой, чтобы сразу применить его при первых же острых болях бытового происхождения, например, если вы подвернули стопу, потянули мышцу, у вас защемило шею, а также при болях, связанных с воспалениями.