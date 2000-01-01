Найден способ лечения аппендицита без хирургии

Воспаление аппендикса больше не нуждается в хирургическом лечении, говорится в исследовании, результаты которого были опубликованы в издании Pediatrics, передает ТСН.
Ранее считалось, что этот орган вообще лишний в человеческом организме, поэтому от него без колебаний избавлялись. Однако сейчас медики изменили свое мнение, утверждая, что аппендикс необходим.
Оказывается, именно аппендикс в детском возрасте отвечает за врожденный иммунитет. Этот орган как бы своеобразный приют для микроорганизмов, ведь когда в кишечнике вследствие болезней погибает естественная флора, именно из аппендикса приходит "подкрепление".
Длина аппендикса у взрослого человека составляет от 2 до 20 см, а его воспаление является одним из самых распространенных заболеваний в хирургии. На него приходится почти 70% всех хирургических операций брюшной полости.
Аппендицит может возникнуть в любом возрасте. До недавнего времени хирургическое удаление аппендицита было единственным известным методом лечения. Теперь наступает новая эра – его лечение антибиотиками тоже возможно. Во время исследований 97% пациентов с острым аппендицитом после лечения антибиотиками выздоровели.