28.01 12:26 MIGnews.com

Паника из-за коронавируса добралась до Ближнего Востока

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Ближний Восток присоединился к всеобщей панике по поводу потенциального начала смертоносной пандемии нового коронавируса, обнаруженного в китайской провинции Ухань в середине января и унесшего с того момента уже десятки жизней по всему миру.Так, заведующий отделением клинической микробиологии и инфекционных заболеваний в медицинском центре "Хадасса", профессор Алон Мозес считает, что коронавирус очень похож на грипп и SARS – вирус, который в 2003 году также начал распространяться из Китая, а отсутствие достоверной информации о новом вирусе разжигает панику среди населения."Как только мы определим степень опасности вируса – узнаем насколько он заразен, сколько людей уже заразилось, каков процент смертности зараженных – мы уже не будем в таком ужасе, вот только на это потребуется некоторое время. Кое-что медики уже успели выяснить. Так, по всей вероятности, несмотря на свое животное происхождение коронавирус способен передаваться от человека человеку, что увеличивает опасность для медперсонала. Уже известно о китайском враче, который умер, заразившись от одного из пациентов во время оказания помощи", - заявил Мозес.Кроме того, министерство здравоохранения Израиля рекомендовало гражданам страны избегать поездок в Китай без крайней на то необходимости. Медики уже получили необходимые инструкции, а руководство Минздрава находится в постоянном контакте со всеми инстанциями, включая ВОЗ.В свою очередь председатель Израильской ассоциации врачей общественного здравоохранения Хагай Левин считает, что чисто с точки зрения профессионализма медиков – Израиль вполне способен справиться с надвигающейся угрозой, однако по ряду причин могут возникнуть проблемы."По сути, мы достаточно ко всему подготовлены и огромнейшим опытом. Уровень профессиональной подготовки наших медиков сомнения не вызывает, а вот с количеством больничных коек и медсестер, например, есть серьезные проблемы. Мало того, вирус еще и постоянно мутирует, что, в свою очередь, может нас очень удивить", - резюмировал медик.Отметим, страны Персидского залива уже предпринимают серьезные превентивные меры, чтобы не позволить вирусу распространиться. Аэропорты в Дубае и Абу-Даби проверяют пассажиров из Китая на предмет лихорадки, такие же меры ввели и во всех аэропортах Кувейта и Бахрейна.