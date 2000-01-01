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В РФ есть препараты против коронавируса 28.01 16:37   MIGnews.com

В РФ есть препараты против коронавируса

Врач-эпидемиолог и депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что 30 ныне существующих препаратов лечат зарегистрированный в Китае коронавирус.

Онищенко отметил, что из них 12 препаратов созданы для борьбы с ВИЧ. "Все эти препараты, слава Богу, работают против этого коронавируса", - подчеркнул парламентарий, пишет пресс-слуба.

Он добавил, что появившийся в Ухане коронавирус является комбинацией двух коронавирусов. Причем источником одного являются летучие мыши, а другого - змеи. Мутация произошла из-за того, что змеи ловят и едят летучих мышей. Всего с 1965 года было зарегистрировано 39 коронавирусов, добавил Онищенко.

Всего в Китае на данный момент инфекцией заразились около 2,8 тысяч человек. Число жертв коронавируса перевалило за 80. Китайские власти выделили почти 9 млрд на борьбу с эпидемией.


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