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Китайский коронавирус добрался и до Германии | Фото:28.01 14:31   MIGnews.com

Китайский коронавирус добрался и до Германии

Первый случай заражения новым смертоносным коронавирусом, эпидемия которого вспыхнула в китайской провинции Ухань, был зафиксирован на территории Германии.

Об этом вечером понедельника, 27 января, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Баварии.

Зараженным был признан человек в городе Штарнберг, что в 30 км юго-западнее Мюнхена. Состояние пациента, находящегося под постоянным медицинским наблюдением – удовлетворительное. Никаких подробностей ни о поле, ни о возрасти, ни о национальности пациента не сообщается.

"Люди, находившиеся с зараженным в непосредственном контакте, подробно проинформированы о возможных симптомах, мерах гигиены и каналах передачи вируса", - заявили чиновники.

Кроме того, местные медики считают риск для населения Баварии низким, несмотря на то, что ВОЗ недавно определила общемировой уровень опасности как "высокий".


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