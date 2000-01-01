28.01 14:31 MIGnews.com

Китайский коронавирус добрался и до Германии

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Первый случай заражения новым смертоносным коронавирусом, эпидемия которого вспыхнула в китайской провинции Ухань, был зафиксирован на территории Германии.Об этом вечером понедельника, 27 января, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Баварии.Зараженным был признан человек в городе Штарнберг, что в 30 км юго-западнее Мюнхена. Состояние пациента, находящегося под постоянным медицинским наблюдением – удовлетворительное. Никаких подробностей ни о поле, ни о возрасти, ни о национальности пациента не сообщается."Люди, находившиеся с зараженным в непосредственном контакте, подробно проинформированы о возможных симптомах, мерах гигиены и каналах передачи вируса", - заявили чиновники.Кроме того, местные медики считают риск для населения Баварии низким, несмотря на то, что ВОЗ недавно определила общемировой уровень опасности как "высокий".