28.01 13:29 MIGnews.com

Китайский коронавирус: ВОЗ подняла уровень угрозы

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Всемирная организация здравоохранения повысила уровень угрозы распространения нового смертоносного коронавируса, который в середине января был обнаружен в китайской провинции Ухань, как на региональном, так и на общемировом уровне.До этого в докладах угроза на мировом уровне оценивалась как "умеренная", сообщает пресс-служба ВОЗ.В свою очередь представитель организации указала, что в предыдущих версиях специалисты допустили ошибку."В Китае уровень угрозы – "очень высокий", а вот в региональном и общемировом масштабе уровень угрозы распространения коронавируса оценивается как "высокий". В прошлой формулировке, использованной в отчетах о коронавирусе, была допущена ошибка, которую мы уже исправили", - заявила представитель ВОЗ Фадела Чаиб.Число пораженных новым вирусом в Китае составляет, по официальным данным, около 2,8 тыс. человек, однако в сеть стала просачиваться информация от китайских медработников, которые утверждают, что в одной только Ухани число зараженных приближается к отметке в 100 тыс. человек.За пределами материковой части Китая случаи заражения уже фиксировались в Гонконге, в Макао, на Тайване, мало того, вирус уже распространился в Таиланд, Австралию, Сингапур, Японию, США, Малайзию, Францию, Вьетнам, Непал и Канаду.