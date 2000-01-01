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Китайский коронавирус: ВОЗ подняла уровень угрозы | Фото:28.01 13:29   MIGnews.com

Китайский коронавирус: ВОЗ подняла уровень угрозы

Всемирная организация здравоохранения повысила уровень угрозы распространения нового смертоносного коронавируса, который в середине января был обнаружен в китайской провинции Ухань, как на региональном, так и на общемировом уровне.

До этого в докладах угроза на мировом уровне оценивалась как "умеренная", сообщает пресс-служба ВОЗ.

В свою очередь представитель организации указала, что в предыдущих версиях специалисты допустили ошибку.

"В Китае уровень угрозы – "очень высокий", а вот в региональном и общемировом масштабе уровень угрозы распространения коронавируса оценивается как "высокий". В прошлой формулировке, использованной в отчетах о коронавирусе, была допущена ошибка, которую мы уже исправили", - заявила представитель ВОЗ Фадела Чаиб.

Число пораженных новым вирусом в Китае составляет, по официальным данным, около 2,8 тыс. человек, однако в сеть стала просачиваться информация от китайских медработников, которые утверждают, что в одной только Ухани число зараженных приближается к отметке в 100 тыс. человек.

За пределами материковой части Китая случаи заражения уже фиксировались в Гонконге, в Макао, на Тайване, мало того, вирус уже распространился в Таиланд, Австралию, Сингапур, Японию, США, Малайзию, Францию, Вьетнам, Непал и Канаду.


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