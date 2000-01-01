28.01 23:27 MIGnews.com

Ученые: виноград предотвратит рак кожи

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Испанские ученые провели ряд различных исследований, которые позволили выяснить, что всеми любимый виноград не только вкусная ягода, но и очень полезная. Специалисты установили, что виноград является профилактическим средством в борьбе с раком кожи.Кроме этого, в винограде содержатся специальные соединения, которые также замедляют процесс старения. Как известно повышенный интерес о свойствах этой ягоды проявляли и раньше специалисты со всего мира.Испанские ученые, проанализировав данные экспериментов, пришли к выводу, что входящие в состав винограда флавоноиды, оказывают положительное влияние на ткани и защищают от процессов, которые спровоцированы действием УФ-лучей.По мнению ученых, их исследования могут помочь в разработке инновационных методов борьбы с раком кожи человека. Они также отметили, что в своих экспериментах базировались на процессе, во время которого флавоноиды воздействовали на определенные формы кислорода, повреждающие клетки кожи.