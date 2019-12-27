Ученые связали рак с физической активностью

Рекомендуемая физическая активность связана со снижением риска развития семи видов рака из 15 исследовавшихся.
По данным CNN, эксперты проанализировали данные более 750 тысяч человек возраста от 32 до 91 года в США, странах Европы и Австралии.
За участниками наблюдали в течение 10 лет, за это время зафиксировали - 50 620 случаев онкологических заболеваний. Исследователи обнаружили, что рекомендованные объемы физической активности (около 7,5-15 часов в неделю) коррелируют со снижением развития некоторых видов рака.
Например, на 6-10% уменьшается развите рака молочной железы, 18-27% – рака печени. По словам ученых, также снижается риск развития рака толстой кишки, почек, эндометрии, неходжкинской лимфомы и миеломы.
Ученые заявили, что исследование может показывать важные различия в основных биологических механизмах для различных типов рака.