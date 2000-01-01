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Ученые составили идеальный коктейль от похмелья 28.11 06:04   MIGnews.com

Ученые составили идеальный коктейль от похмелья

Ученые индийского Института химической технологии в Мумбаи определили продукты и их оптимальное сочетание, которые позволяют облегчить последствия алкогольной интоксикации.

Группа исследователей под руководством доктора Шраддхи Шринивасан выяснила, что лучше всего справиться с похмельем помогают груша, лайм, кокосовое молоко, сыр, помидоры и огурцы, сообщает The Daily Mail.

Смешать все эти компоненты и сохранить приемлемый вкус оказалось невозможно. Ученые привлекли 15 добровольцев и с их помощью нашли оптимальный коктейль, который состоит на 65% из сока груши, на 25% из сока лайма и на 10% из кокосового молока.

Отмечается, что также эффективны против похмелья имбирь, финики, какао, обезжиренные сливки (пахта) и пшеница.

Сообщается, что названные продукты позволяют в борьбе с ацетальдегидом увеличить эффективность природных ферментов алкогольдегидрогеназа (АДГ) в печени и альдегиддегидрогеназа (АЛДГ), имеющихся в печени, почках и легких.

Кроме того, ученые пришли к выводу, что не помогают избавиться от алкогольной интоксикации молоко, овес, арахис, просо, кукуруза, перец, гвоздикау, мускатный орех, тмин, корица, яйца, витамин С и кофе.


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