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Стало известно, при каких заболеваниях запрещены яйца 27.11 21:59   MIGnews.com

Стало известно, при каких заболеваниях запрещены яйца

Яйца – полезный продукт, содержащий множество белка и других микроэлементов, но как и для любого другого продукта, у яиц есть противопоказания.

К такому выводу пришли российские диетологи, сообщает популярное медицинское издание Medical News Today

Существует индивидуальная непереносимость, у людей достаточно часто бывает аллергия. Также яйца нельзя употреблять тем, у кого сильно повышен холестерин. Так, на здорового человека яйцо не оказывает какого-то негативного воздействия, поскольку лецитин, содержащийся в этом продукте, не дает осаживаться холестерину на стенках сосудов. Однако для больных желток нужно употреблять крайне аккуратно.

Кроме того, диетологи уверены, что сосуды поражены и у больных диабетом, а значит и также стоит ограничить потребление яиц.


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