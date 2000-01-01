27.11 21:59 MIGnews.com

Стало известно, при каких заболеваниях запрещены яйца

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Яйца – полезный продукт, содержащий множество белка и других микроэлементов, но как и для любого другого продукта, у яиц есть противопоказания.К такому выводу пришли российские диетологи, сообщает популярное медицинское издание Medical News TodayСуществует индивидуальная непереносимость, у людей достаточно часто бывает аллергия. Также яйца нельзя употреблять тем, у кого сильно повышен холестерин. Так, на здорового человека яйцо не оказывает какого-то негативного воздействия, поскольку лецитин, содержащийся в этом продукте, не дает осаживаться холестерину на стенках сосудов. Однако для больных желток нужно употреблять крайне аккуратно.Кроме того, диетологи уверены, что сосуды поражены и у больных диабетом, а значит и также стоит ограничить потребление яиц.