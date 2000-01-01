Стало известно, при каких заболеваниях запрещены яйца
Яйца – полезный продукт, содержащий множество белка и других микроэлементов, но как и для любого другого продукта, у яиц есть противопоказания.
К такому выводу пришли российские диетологи, сообщает популярное медицинское издание Medical News Today
Существует индивидуальная непереносимость, у людей достаточно часто бывает аллергия. Также яйца нельзя употреблять тем, у кого сильно повышен холестерин. Так, на здорового человека яйцо не оказывает какого-то негативного воздействия, поскольку лецитин, содержащийся в этом продукте, не дает осаживаться холестерину на стенках сосудов. Однако для больных желток нужно употреблять крайне аккуратно.
Кроме того, диетологи уверены, что сосуды поражены и у больных диабетом, а значит и также стоит ограничить потребление яиц.