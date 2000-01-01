27.11 19:15 MIGnews.com

Медики рассказали о неожиданных причинах тромбоза

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Внезапная смерть в 99% случаев наступает из-за тромбофилии – ситуации, когда у человека отрывается тромб и закупоривает артерию или кровеносный сосуд.Согласно статистике, ежегодно от тромбофилии в мире умирает более 10 миллионов человек, что значительно превышает показатели смертности от других заболевания, в том числе таких страшных как СПИД и онкология.Несмотря на то, что от закупорки артерий никто не застрахован, тромб может оторваться в любой момент, медики рекомендуют принять некоторые превентивные меры.Так, тромбы являются следствием варикозного расширения вен, а с этой болезнью человек может жить достаточно долго и даже не подозревать о ее наличии. Потому следует обращать внимание на такие симптомы как отечность нижних конечностей, судороги, боль и усталость ног.Именно эти симптомы – ключевые для обращения за медицинской помощью. Опытный специалист должен сразу же провести необходимое обследование и выяснить причины таких симптомов, чтобы однажды не случилось непоправимого. При закупорке легочной артерии помочь практически невозможно, ведь смерть наступает в считанные минуты.Поэтому медики рекомендуют систематически обследоваться и сдавать анализы, чтобы предотвратить развитие болезни.