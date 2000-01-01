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Найдено лучшее средство от похмелья | Фото:28.11 01:37   MIGnews.com

Найдено лучшее средство от похмелья

Напиток на основе кокосовой воды, груши и лайма усиливает активность двух ферментов, которые расщепляют алкоголь внутри организма.

К такому выводу пришли исследователи из Института химических технологий в индийском городе Мумбаи, передает The Daily Mail.

Уточняется, что напиток быстро избавит от похмелья, особенно, если закусить такую смесь сыром, помидорами и огурцами.

Также ученые считают, что кофе является худшим способом борьбы с неприятными симптомами, поскольку он еще больше продлевает синдром. Помощь, хоть и незначительную, могут оказать черный или зеленый чай.

"Напиток из смеси сладкого лайма, груш и кокосовой воды можно применять для борьбы с похмельем. Мы проверили в лаборатории самые разные продукты питания и их воздействие на два природных фермента – дегидрогеназу из печени и альдегиддегидрогеназу, которая содержится в печени, почках и легких. Они обладают способностью избавлять организм человека от этилового спирта, который превращается в ацетальдегид", – рассказал доктор Шраддха Шринивасан.


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