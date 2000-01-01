В Нью-Йорке ввели запрет на электронные сигареты

Во вторник, 26 ноября, в городском совете Нью-Йорка проголосовали за запрет ароматизированных электронных сигарет.
Также законодатели поддержали запрет всех жидких ароматизаторов, кроме табака. По словам сторонников запрета, их действия направлены на защиту молодых людей от использования электронных сигарет, значительно выросшего в последние годы. Об этом сообщает Time.
После оглашения результатов голосования, сторонники вейп-индустрии осудили такое решение, начав бросать поддельные долларовые купюры с балкона палаты горсовета.