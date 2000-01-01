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Как `перезагрузить` печень: назван способ | Фото:28.10 10:00   MIGnews.com

Как "перезагрузить" печень: назван способ

Для "перезагрузки" печени, которая ежедневно очищает кровь и организм от токсинов, необходимо ограничить употребление алкоголя, отказаться от сигарет и не забывать питаться.

Если этот орган не справляется со своей задачей, повышается риск воспалений и заболеваний, потому нужно всячески оберегать его, передает Медикфорум.

В частности, алкоголь перетягивает на себя ресурсы гепатоцитов печени, которые занимаются ее расщеплением. Сигареты повышают уровень загрязнения организма токсинами.

По словам экспертов, при хаотичном и неупорядоченном питании повышается вероятность дискинезии желчевываодящих путей, следствием которой становится появление камней в желчном пузыре. Для защиты от нарушения нужно есть больше свежей горькой зелени – руколлу и кресс-салат. Также полезны капуста, морковь, чеснок, кабачки, тыква, свекла, грейпфруты.

Один из самых эффективных приемов, позволяющих перезагрузить печень, является также физическая активность. Более того, специалисты советуют ограничить употребление болеутоляющих, потому что они негативно влияют на функции печени. И одним из главных факторов для здоровья внутреннего органа является питьевая вода, употребление которой активизирует вывод токсинов.


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