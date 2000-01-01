Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











27.10 18:42   MIGnews.com

Израильская "лабораторная крыса": как меня спасли от рака

Переживший три смертельных случая развития рака Тамир Гилат поблагодарил израильских врачей за новаторские исследования.

Об этом сообщает Haaretz.

Гилат, по прогнозам медиков, должен был умереть еще 10 лет назад. В 2011 году специалисты говорили, что ему осталось жить всего три месяца. В 2015 году они предложили ему совершить прощальное путешествие. Трижды мужчине удавалось перебороть страшное заболевание.

"Я лабораторная крыса, доказывающая, что исследования рака работают. Я полагаю, что являюсь единственным в мире человеком, который участвовал в двух клинических испытаниях, которые позволили найти спасительное лечение", – признался Гилат журналистам.

Гилат – бывший бизнесмен, был вратарем футбольного клуба "Маккаби" в 1980-х годах. Смертельная болезнь и его покойная жена полностью изменили ему жизнь. Сейчас мужчина посвящает все свое время воспитанию дочерей и управлению Израильским фондом исследований рака. По словам израильтянина, учреждение позволило совершить прорывы в лечении заболевания, которое поражает почти каждую семью.

"Я жив благодаря исследованиям. Я обязан своей жизнью исследованиям рака. Я посвящаю свою жизнь распространению информации о том, что нам нужно инвестировать в исследования рака. Это – большая социальная ответственность, которую несем все мы, поскольку именно это спасет нас и наших детей, будущие поколения и человечество", – уточнил он.

По словам журналистов, буквально через день после агрессивного лечения Гилат выглядит энергичным, говорит с энтузиазмом и страстью. Посмотрев на этого человека, невозможно подумать, что он болен раком. Он узнал о страшном диагнозе в 48 лет.

"Я чувствовал, что что-то не гармонирует с моим телом. Я чувствовал боль, но они (врачи, - ред.) ничего не могли найти в течение нескольких месяцев. Они сказали, что у меня трещина в диафрагме, и предложили обезболивающие", – пояснил он.

Как выяснилось, у Гилата была генетическая предрасположенность к раку – его отец Исаак умер от этого заболевания в 51 год, а у жены Тамира был выявлен рак молочной железы, от чего она умерла семь лет назад.

"Один врач сказал мне, что начинать лечение – пустая трата времени, заявив, что мне осталось жить всего три месяца. Я сделал несколько тестов и через две недели перенес сложную операцию, которая длилась почти 10 часов. Они изъяли часть моей поджелудочной железы и прикрепленные к ней органы, а также мою левую почку, которая была полностью поражена злокачественной опухолью. Затем я начал курс химиотерапии. Три месяца спустя мне сказали, что химиотерапия не сработала. В моей печени были метастазы, и современная медицина действительно ничего не могла мне предложить. Мне сказали, что осталось жить всего три месяца и что дальнейшее лечение недоступно", – вспомнил Гилат.

После того, как мужчина уже практически смирился со страшным прогнозом врачей, директор онкологического центра поджелудочной железы и руководитель клинических исследований в медицинском центре Шиба, доктор Талия Голан рассказала ему о клиническом испытании с использованием препарата, который предназначался для продления жизни женщинам с геном BRCA, который ответственен за рак молочной железы и яичников.

"Они хотели опробовать его на больных метастатическим раком поджелудочной железы, которые также имеют этот ген. Так как у меня был обнаружен этот ген, я получил право на испытание. Мне сказали, что его цель – продлить жизнь на несколько месяцев, сохранив при этом приемлемое качество жизни", – добавил Гилат.

Препарат, известный как ингибитор PARP, в настоящее время имеет название Lynparza. Он подавляет способность раковой клетки восстанавливать собственную ДНК, что приводит к прекращению прогрессирования заболевания. Рак поджелудочной железы является одним из наиболее смертельных видов – большинство пациентов умирают в течение полугода после обнаружения.

Гилату приходилось принимать по 16 таблеток восемь раз в день. За три часа до и после приема было необходимо отказаться от еды, а также, в перерывах, он испытывал тошноту, рвоту и диарею. Эти таблетки в итоге помогли мужчине дожить до сегодняшних дней. Более тог, ему нужно было постоянно проходить тесты, и только после положительных результатов получать следующую партию лекарств.

"Когда мне сказали, что испытание закончилось, я понял, что остался единственным из 400 участников, кто выжил после того, как стартовала программа", – добавил он.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:04
В России поставили под сомнение ликвидацию аль-Багдади
18:15
В "Кахоль Лаван" прокомментировали переговоры с "Ликуд"
17:48
Нетаниягу-Трампу об аль-Багдади: сражение еще впереди
17:27
Сирия: силы Асада вступили в ожесточенный бой с турками
17:00
Переговоры "Кахоль Лаван" и "Ликуд": первые детали
16:39
Палестинец подозревается в убийстве ребенка из Ашкелона
16:20
Почему ХАМАС поддерживает Эрдогана
15:08
Банки блокируют доступ со смартфонов Samsung
14:33
"Кахоль Лаван" и "Ликуд" начали переговоры
14:08
Ливанцы устроили масштабную общенациональную акцию
13:43
В Израиле резко подорожали лимоны
13:22
Соперник Аббаса стремится к участию в палестинских выборах
13:21
Тамар Зандберг стыдно за Кахоль Лаван
12:38
Кохави вынес выговор офицерам ЦАХАЛа из-за атаки Хизбаллы
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus