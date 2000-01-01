27.09 20:05 MIGnews.com

Тысячи жителей Тель-Авива вышли на климатический протест

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Тысячи человек, основную массу которых составляет молодежь, в пятницу, 27 сентября, вышли на улицы Тель-Авива, чтобы присоединится всемирной акции протеста, участники которой требуют немедленно начать решительные действия для борьбы с изменением климата.Участники демонстрации собрались у Большой синагоги, что на улице Алленби, после чего колонна по бульвару Ротшильдов двинулась в сторону площади Хабима.Вдохновительницей протестного движения стала 16-летняя эко-активистка из Швеции Грета Тунберг, на днях выступившая с пламенной речью перед мировыми лидерами на саммите ООН в Нью-Йорке."Это настоящий экзистенциальный кризис. У нас не осталось других вариантов, кроме как выходить на улицы и требовать от политиков лучшего будущего. Какой смысл отвлекаться на что-то еще, если мы не сможем сохранить жизнь на Земле. Этот кризис несет угрозу всему живому, но, по непонятной причине, Израиль не воспринимает его всерьез", - заявила 16-летняя активистка Тамара Авраам.В списке приоритетов правительства страны экологическая проблема не попадает даже на десятое место, что по мнению девушки – очень серьезная проблема.В свою очередь представитель неправительственной организации "Зеленый курс" Майя Ван Гелдер считает, что израильским властям пора наконец то признать проблему и объявить в области экологии чрезвычайную ситуацию."Климатический кризис ударит по всем нам, особенно на Ближнем Востоке. Его признаки уже можно ощутить и здесь, в Израиле, и во всем остальном мире. Гражданское общество должно объединить с властями усилия по всему миру, чтобы не допустить ухудшения ситуации", - заявила Гелдер.Отметим, массовые демонстрации также проходят в США, Испании, Венгрии, Германии и Канаде.