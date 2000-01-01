Мужское бесплодие связно с риском рака простаты

Проведенное в Швеции исследование показало, что у мужчин, которые лечились от бесплодия, повышен риск развития рака простаты в будущем. Исследование опубликовано в Британском медицинском журнале.
Ученые изучили 1,2 миллиона беременностей в Швеции за 20 лет и выяснили, что мужчины, которые прошли ИКСИ – метод лечения бесплодия, во время которого отбирают смерматозоиды хорошего качества и вводят их непосредственно в яйцеклетки, – чаще болеют раком простаты.
В 97% изученных случаев зачатие ребенка происходило естественным образом, в 1,7% – с помощью искусственного оплодотворения (ЭКО), при этом около 15 тысяч мужчин прошли ИКСИ, свидетельствуют данные.
Средний возраст отцов, которые при рождении прибегали к ЭКО и ИКСИ, составлял 37 лет, тогда как отцы, которые зачали ребенка естественным путем, были в среднем на 4 года моложе. Из мужчин, которые зачали ребенка естественным путем, в 0,28% случаев был диагностирован рак простаты. В то же время среди тех, кто прошел лечение от бесплодия, рак простаты обнаруживался в 1,5 раза чаще – в 0,42% случаев. Кроме того, мужчины в группе ИКСИ также имели более высокий риск развития рака простаты с ранним началом – в возрасте до 55 лет.