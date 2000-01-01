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Фото: pixabay.com - msqrd2 27.07 19:11   MIGnews.com

Великобритания сделала первый шаг на пути к легализации

В Великобритании приняли решение позволить фармакологическим компаниям производить лекарства на основе марихуаны.

Как заявил ВВС министр внутренних дел Британии Саджид Джавид, препараты из медицинской марихуаны, которые соответствуют стандартам безопасности и качества, должны быть легальными для пациентов только в случаях "исключительной клинической необходимости".

Обсуждение по легализации медицинской конопли в Британии вызвало резонанс после того, как правительство разрешило использование марихуаны для лечения 12-летнего мальчика Билли Колдуэлл. У ребенка тяжелая форма эпилепсии, с которой он может бороться, лишь употребляя марихуану.

После того, как Билли с мамой привезли каннабис из Канады, его отняли в лондонском аэропорту. вскоре после этого у мальчика начались сильные приступы и правительство приняло решение позволить такой метод лечения.

Ранее сообщалось, что Канада легализовала марихуану для всех, в том числе, и развлекательных целей.


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