27.05 16:57 MIGnews.com

COVID-19: Два брата заболели, классы отправили на карантин

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Двое учащихся школы "Цофит", что в Дром ха-Шароне, заразились коронавирусом. Из-за случившегося 57 учащихся 2-4 классов отправили на недельный домашний карантин.Известно, что COVID-19 подхватили дети местного врача.Отец одной из учениц, которая была отправлена на домашний карантин, рассказал, что он получил сообщение от доктора, в котором он сообщил, что его дети заразились. Они не ходили в школу с 22 мая, а уже 26 числа всех родителей известили о массовом карантине.Из регионального совета Дром ха-Шарон сообщили, что состояние здоровья больных детей - удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме.