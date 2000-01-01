ВОЗ отметила вклад Китая в борьбу с COVID-19

Чиновники ВОЗ похвалили Китай за его борьбу с пандемией коронавируса, сославшись на "открытость" Пекина в отношении перспектив научных исследований с участием иностранных экспертов в изучении причин заражения.
Глава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что проводит ежедневные переговоры с коллегами в Китае, а также поблагодарил страну за сотрудничество с другими странами, стремящимися выяснить происхождение COVID-19 от животных. Об этом сообщает Fox News.
"Мне очень приятно получить очень последовательное послание из Китая, которое свидетельствует об открытости такого подхода", - сказал Райан.
Взаимодействие Китая с ВОЗ неоднократно подвергалось критике со стороны США.