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ВОЗ отметила вклад Китая в борьбу с COVID-19 27.05 14:38   MIGnews.com

ВОЗ отметила вклад Китая в борьбу с COVID-19

Чиновники ВОЗ похвалили Китай за его борьбу с пандемией коронавируса, сославшись на "открытость" Пекина в отношении перспектив научных исследований с участием иностранных экспертов в изучении причин заражения.

Глава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что проводит ежедневные переговоры с коллегами в Китае, а также поблагодарил страну за сотрудничество с другими странами, стремящимися выяснить происхождение COVID-19 от животных. Об этом сообщает Fox News.

"Мне очень приятно получить очень последовательное послание из Китая, которое свидетельствует об открытости такого подхода", - сказал Райан.

Взаимодействие Китая с ВОЗ неоднократно подвергалось критике со стороны США.


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