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COVID-19: Франция захлебывается от использованных масок 27.05 11:52   MIGnews.com

COVID-19: Франция захлебывается от использованных масок

На видео, снятом французской природоохранной неправительственной организацией в Средиземном море, видны маски и перчатки, разбросанные по морскому дну.

Члены группы утверждают, что с началом выхода Европы из карантина, люди начинают посещать пляжи в жаркую погоду. Об этом сообщает ВВС.

Основатель группы, Лоран Ломбард, снявший подводные кадры и разместивший их в Facebook , говорит: "Эти маски - у нас их не было долго, и у нас будут миллиарды, поэтому я говорю, что будьте осторожны, это начало нового типа загрязнения".

Уже 14 мая - всего через три дня после снятия блокировки с Франции - дворники в Париже жаловались в социальных сетях на то, что на тротуары столицы было сброшено большое количество масок.


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