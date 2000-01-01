COVID-19: Франция захлебывается от использованных масок
На видео, снятом французской природоохранной неправительственной организацией в Средиземном море, видны маски и перчатки, разбросанные по морскому дну.
Члены группы утверждают, что с началом выхода Европы из карантина, люди начинают посещать пляжи в жаркую погоду. Об этом сообщает ВВС.
Основатель группы, Лоран Ломбард, снявший подводные кадры и разместивший их в Facebook , говорит: "Эти маски - у нас их не было долго, и у нас будут миллиарды, поэтому я говорю, что будьте осторожны, это начало нового типа загрязнения".
Уже 14 мая - всего через три дня после снятия блокировки с Франции - дворники в Париже жаловались в социальных сетях на то, что на тротуары столицы было сброшено большое количество масок.