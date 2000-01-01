12 беременностей и 6 родов после пересадки почки

Шири Вейб Шири (да, у нее одинаковые имя и фамилия) - одна из немногих женщин в мире, которая родила шестерых детей после пересадки почки.
Ей 38 лет. "Я считаюсь рекордсменкой в своем роде, но я не ставила себе цель попасть в книгу рекордов Гиннеса. У меня было много других причин. Я хотела чувствовать себя здоровой женщиной, которая принимает решения и берет на себя ответственность за свой выбор. Не жить с клеймом "пациентка с пересаженной почкой", - рассказала Шири корреспонденту ynet.
За последние 12 лет у Шири, бухгалтера больничной кассы "Леумит", было 12 беременностей. Она родила шестерых здоровых детей естественным путем.
"Беременность после пересадки почки, безусловно, рассматривается как риск, поскольку высока вероятность осложнений для плода и самой женщины. Любая беременность – это нагрузка на различные органы и системы организма, а когда речь идет о женщине с пересаженной почкой, нагрузка на этот орган повышенная", - говорит профессор Эран Адар, заведующий отделением здоровья матери и плода в медицинском центре "Бейлинсон". Он и его команда сопровождали Шири на протяжении всех ее беременностей. "Поэтому наблюдение велось очень тщательно, включало многократные ультразвуковые исследования и многое другое.
К нашей радости и профессиональному удовлетворению, все роды Шири прошли нормально, кроме последних, когда обнаружилась проблема с пересаженной почкой, и было принято решение вызвать роды на 36 неделе беременности".
Шири родилась с врожденным нарушением – рефлюксом. Во время медкомиссии в призывном пункте, в ее анализе мочи обнаружили высокое содержание белка. Менее чем через год обе почки Шири перестали функционировать, и ей пришлось проходить диализ три раза в неделю.
"Это был ад, - говорит Шири. – Я, в то время 18,5-летняя девушка, оказалась с этим одни на один. Родители развелись и были заняты собой. Меня окружали диализные пациенты – пожилые и хронически больные люди.
Я помню, как смотрела на них, потом на себя и думала: "Вот, Шири, так будет выглядеть твоя жизнь". Это стало для меня вызовом, и тогда я сказала себе: "Посмотри вокруг. Всех сопровождают дети, а ты одна в этом мире. Если я переживу эти тяжелые диализные процедуры, я буду обязана иметь детей".
На каждом первом свидании Шири рассказывала молодым людям о своей болезни. Кто-то сразу исчезал после этого. Кого-то это не пугало. Но был один, кто пожелал помочь ей в процессе лечения – Шимон, который и стал мужем Шири.
"Жизнь на диализе" продолжалась около полутора лет. А когда Шири исполнилось 20 лет, на свой день рождения она получила подарок – пересадку почки от скончавшегося донора. В течение нескольких месяцев девушка восстановилась после операции и словно "ворвалась в жизнь". Шири и Шимон были вместе 6 лет и очень хотели детей, но безуспешно, и они обратились за помощью в отделение искусственного оплодотворения.
Первая – естественная - беременность была неудачной из-за препарата, который девушка принимала для предотвращения отторжения почки, и его заменили на другой. Некоторые беременности приходилось прерывать по медицинским показаниям, но это не останавливало Шири в желании иметь детей. В больнице
"Бейлинсон" уже 20 лет ведут беременности женщин с пересаженными почками и накопили солидный опыт. По словам наблюдавших Шири врачей, ей делали все возможные проверки, как беременной из группы риска. И результатом стали 6 здоровых детей. Последней в феврале 2020 г. родилась долгожданная дочка – после пяти сыновей!
"Тебе не говорили, что ты сумасшедшая? – спросили Шири журналисты. - Зачем нужно было так много беременностей, которые могли поставить под угрозу твое здоровье? "
"Конечно говорили. После рождения нашего первенца даже муж так боялся за меня, что и слышать больше не хотел о детях. Моя мама тоже присоединилась к хору голосов против дальнейших родов. Семейный врач отговаривал меня. Я слышала их всех, но моя реальность была другой. Кроме того, меня наблюдали лучшие врачи, все было под контролем. И мое желание иметь много детей не проходило".
Через три года после рождения первенца Идо она принесла в мир Шило, затем родились Илай. Лиав и Даниэль. Но Шири хотела иметь дочь, которая будет ей ближе всех. Родившуюся в этом году здоровую и красивую малышку она назвала Лиа. "Я замкнула круг именем, которое дала дочке, потому что девушку, чью почку мне пересадили, звали Ли. Для меня было честью назвать так свою дочь".
В Израиле существует программа добровольного донорства "Ади", оформив карту которой, человек выражает желание стать донором органов после смерти. В большинстве случаев родные покойных выполняют их волю, когда к ним обращаются за согласием на пожертвование органов. И это может подарить кому-то новую жизни. И возможно еще много жизней, как в случае с Шири.