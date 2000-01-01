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Ученые выяснили причину развития тяжелой формы COVID-19 | Фото:27.05 10:17   MIGnews.com

Ученые выяснили причину развития тяжелой формы COVID-19

Ученые обнаружили ген, влияющий на высокий риск заражения коронавирусом и появления осложнений. Об этом сообщили исследователи из Эксетерского университета в Великобритании и Университета Коннектикута в США.

Две дефектные копии APOE, которые также способствуют болезни Альцгеймера, в два раза увеличивают риск заболевания тяжелой формой COVID-19.

Ученые опубликовали свое открытие в Journal of the American Medical Association.

Ранее выяснилось, что осложнения при COVID-19 в три раза чаще возникают у людей с деменцией. Тем не менее, некоторые эксперты объясняют такую статистику вспышками болезни в домах престарелых.


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