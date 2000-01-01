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ВОЗ оценит опасность гидроксихлорохина 27.05 12:20   MIGnews.com

ВОЗ оценит опасность гидроксихлорохина

Экспертная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приняла решение приостановить тестовые испытания гидроксихлорохина, а также хлорохина как лекарство против коронавируса.

Это произошло из-за повышенного риска смертности. Теперь ВОЗ будет проводить переоценку эффективности лекарства.

Как заявил на брифинге гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, переоценка будет касаться всех данных, которые собраны о лекарстве в ходе тестов Солидарности . Будут определены его потенциальные преимущества, а также побочные эффекты, пишет BBC.

Вопрос о безопасности лекарства будет рассмотрен на заседании в ближайшие пару недель Мониторинговой группой по безопасности данных.


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